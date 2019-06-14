Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов положительно оценивает снижение ключевой ставки ЦБ РФ и надеется, что оно не последнее в этом году.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

"Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, которая влияет на стоимость кредитных ресурсов, а снижение ключевой ставки содействует росту экономики, потому что и кредит будет доступный. Мы очень положительно оцениваем решения Центробанка, надеюсь, это не последнее снижение в текущем году. А для того, чтобы дальнейшее снижение ставки состоялось, нужно проводить очень внимательно бюджетную политику", - сказал Силуанов журналистам после совещания в Махачкале.