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РИА Новости
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Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов положительно оценивает снижение ключевой ставки ЦБ РФ и надеется, что оно не последнее в этом году.
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.
"Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, которая влияет на стоимость кредитных ресурсов, а снижение ключевой ставки содействует росту экономики, потому что и кредит будет доступный. Мы очень положительно оцениваем решения Центробанка, надеюсь, это не последнее снижение в текущем году. А для того, чтобы дальнейшее снижение ставки состоялось, нужно проводить очень внимательно бюджетную политику", - сказал Силуанов журналистам после совещания в Махачкале.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания допустила возможность еще двух снижений ключевой ставки до конца 2019 года при условии развития ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 14 июня 2019
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