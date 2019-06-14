Кузнецова обратилась в МГСУ после выселения из общежития пары с ребенком

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с ректором Московского государственного строительного университета Андреем Волковым по поводу ситуации, когда молодую семью не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Как ранее сообщал телеканал НТВ, студенты МГСУ Алена и Сергей Румянцевы узнали о запрете проживания с ребенком в общежитии университета только после его рождения. Пока студенческую семью приютила родственница из Подмосковья.

"Мы уже связались с ректором НИУ МГСУ Андреем Анатольевичем Волковым, и я надеюсь на скорейшее решение этого вопроса. Конечно, необходимо оказать всестороннюю помощь молодой семье", - процитировали Кузнецову в пресс-службе.

Детский омбудсмен также призвала решать вопрос системно, чтобы другие студенческие пары не оказывались заложниками несовершенства системы или бюрократических проволочек.

"Я знаю, в регионах сегодня есть отличные практики - это, например, группы дневного пребывания для детей студентов, которые достойны тиражирования и поддержки на федеральном уровне. Безусловно, формы поддержки молодых семей необходимо развивать и наращивать. Мы знаем, какое большое внимание в стране сегодня уделяется вопросам демографии", - отметила она.