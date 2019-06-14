Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T16:05Z
https://ria.ru/20190614/1555578657.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова обратилась в МГСУ после выселения из общежития пары с ребенком

Вчера, 16:05
558
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с ректором Московского государственного строительного университета Андреем Волковым по поводу ситуации, когда молодую семью не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Как ранее сообщал телеканал НТВ, студенты МГСУ Алена и Сергей Румянцевы узнали о запрете проживания с ребенком в общежитии университета только после его рождения. Пока студенческую семью приютила родственница из Подмосковья.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
10 июня, 12:54
Кузнецова: для безопасности детей важен личный пример родителей
"Мы уже связались с ректором НИУ МГСУ Андреем Анатольевичем Волковым, и я надеюсь на скорейшее решение этого вопроса. Конечно, необходимо оказать всестороннюю помощь молодой семье", - процитировали Кузнецову в пресс-службе.
Детский омбудсмен также призвала решать вопрос системно, чтобы другие студенческие пары не оказывались заложниками несовершенства системы или бюрократических проволочек.
"Я знаю, в регионах сегодня есть отличные практики - это, например, группы дневного пребывания для детей студентов, которые достойны тиражирования и поддержки на федеральном уровне. Безусловно, формы поддержки молодых семей необходимо развивать и наращивать. Мы знаем, какое большое внимание в стране сегодня уделяется вопросам демографии", - отметила она.
Кузнецова также пообещала обратиться в министерство образования и науки с инициативой обсудить возможные меры поддержки студенческих семей, которые бы обеспечили в полной мере право молодой пары на проживание в общежитии вместе с детьми, а также создали условия для рождения и воспитания детей.
1900001
Обсудить 2
Анна КузнецоваОбщество
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Лента
новостей
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
12:15Французский сенатор отметил роль России в решении мировых кризисов
12:15Правительство одобрило выделение средств сельхозпроизводителям в Забайкалье
12:10На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте
12:09В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
12:09Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Лента новостейМолния