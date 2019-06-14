Глава ЦБ рассказала о ходе переговоров по единой валюте России и Белоруссии

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Переговоры РФ и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но они еще на начальной стадии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте", - рассказала она.

"Но еще раз, мы еще на начальной стадии обсуждений, и конечно пока речь не идет о том, чтобы распространять это на другие страны", - добавила она.