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РИА Новости
Союзное государство

Глава ЦБ рассказала о ходе переговоров по единой валюте России и Белоруссии

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Евгений БиятовЭльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Переговоры РФ и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но они еще на начальной стадии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте", - рассказала она.
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"Но еще раз, мы еще на начальной стадии обсуждений, и конечно пока речь не идет о том, чтобы распространять это на другие страны", - добавила она.
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Союзное государствоЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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