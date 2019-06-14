Один из горевших в Оманском заливе танкеров буксируют в сторону ОАЭ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Танкер Kokuka Courageous взят на буксир и направляется в сторону ОАЭ, сообщила компания-оператор судна BSM Ship Management.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

"Управляемый BSM перевозчик Kokuka Courageous теперь безопасно взят на буксир в Оманском заливе, направляясь к Хаур-Факкану", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что при поддержке военно-морских сил США команда вернулась на Kokuka Courageous и восстановила аварийное питание на борту. "Kokuka Courageous в стабильном состоянии. Полная оценка ущерба будет проведена, но нет угрозы затопления, нет потери груза и герметичности топлива", - сообщила BSM.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.