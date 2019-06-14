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РИА Новости
Культура

В Госдуме предложили установить памятник Говорухину у входа во ВГИК

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтанислав Говорухин
Станислав Говорухин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Станислав Говорухин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник известному режиссеру и выпускнику этого института Станиславу Говорухину.
В годовщину смерти режиссера Володин посетил ВГИК и осмотрел возможное место для установки памятной мемориальной доски Говорухину на фасаде института. В беседе с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым они обсудили возможность установить у входа в Институт памятник режиссеру рядом с уже установленными памятниками другим именитым выпускникам - Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину.
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"Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, человеческая... Потому что памятники - это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, чтобы мы ориентировались на таких людей, на их поступки, на их наследие",- сказал Володин.
По его словам, уже набережная Яузы в Москве названа его именем, появилась стипендия его имени, депутаты назвали в его честь парламентский киноклуб. "Это тот человек, который был талантлив во всем - и творчестве, и в политике. Это достойный сын нашей страны. Он делал все для того, чтобы она была сильной, всегда боролся за справедливость независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности", - сказал он в ходе общения с ректором.
По словам Володина, Говорухин всегда отстаивал свои взгляды вне зависимости от ситуации и в самое сложное время. Ректор показал Володину личное дело Говорухина-студента, в котором сохранилось даже вступительное сочинение будущего известного режиссера.
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Жизненный путь Станислава ГоворухинаКинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в Подмосковье.
Также Володин посетил Факультет анимации и мультипликации и студию Операторского факультета. В Институте планируется ремонт съемочных студий. Показывая их, ректор ВГИК поблагодарил Володина за поправки в 44-ФЗ, которые упрощают процедуру госзакупок.
Кроме того председатель Госдумы и руководство палаты посетили могилу Говорухина, где был открыт надгробный памятник - крест белого цвета с иконой Богородицы.
Председатель Комитета Государственной Думы по культуре, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года.
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КультураУмер Станислав ГоворухинВГИКГосдума РФСтанислав ГоворухинРоссияОбщество
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