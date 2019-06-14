Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах "жертвами обмана"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.

Эпизод программы под названием "Мой ребенок — идиот" и тема передачи "Откуда берутся дети-кретины" ранее спровоцировали негативную реакцию со стороны зрителей и общественных организаций.

Малышева посоветовала позвонившему ей журналисту RNS изучить первоисточник, прежде чем делать выводы.

"Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?" — ответила она.

В комментарии радиостанции " Говорит Москва " телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".

Позиции о допустимости использования подобной лексики в отношении больных людей разнятся. Так, например, ассоциация "Аутизм-регионы", посчитала это недопустимым, а главный детский психиатр Москвы Анна Портнова отметила, что для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.