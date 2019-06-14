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РИА Новости

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах "жертвами обмана"

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.
Эпизод программы под названием "Мой ребенок — идиот" и тема передачи "Откуда берутся дети-кретины" ранее спровоцировали негативную реакцию со стороны зрителей и общественных организаций.
Ксения Собчак
Вчера, 09:53
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Малышева посоветовала позвонившему ей журналисту RNS изучить первоисточник, прежде чем делать выводы.

"Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?" — ответила она.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Позиции о допустимости использования подобной лексики в отношении больных людей разнятся. Так, например, ассоциация "Аутизм-регионы", посчитала это недопустимым, а главный детский психиатр Москвы Анна Портнова отметила, что для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, напротив, назвал термин "кретин" устаревшим, но допустимым. Опрошенные РИА Новости эксперты пришли к выводу, что такие слова являются медицинскими терминами без оскорбительного подтекста в научном поле.
Лечиться, лечиться и еще раз лечиться
Вчера, 14:10
Лечиться, лечиться и еще раз лечиться
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Обсудить 91
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Задела за самое больное половину страны, никто не желает смириться с неприятной действительностью..
14 июня, 16:21
Andrej V.
1191531552
Она медик и объяснила значение данного термина. Как еще по другому можно рассказать о кретинизме не используя данное слово?
14 июня, 16:34
НСНазаров Сергей
137101549
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