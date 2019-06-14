В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва

"Случай произошел днем в пятницу на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало. На месте работают спасательные бригады и службы неотложной медицинской помощи. Вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили сообщил, что ДТП не обошлось без жертв. О других деталях пока не сообщается", - пишет Sputnik.