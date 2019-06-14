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РИА Новости

В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва

Вчера, 15:35
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ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Автомобиль с туристами упал с обрыва по пути в высокогорный край Тушети (регион Кахети), передает Sputnik Грузия со ссылкой на местные СМИ.
"Случай произошел днем в пятницу на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало. На месте работают спасательные бригады и службы неотложной медицинской помощи. Вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили сообщил, что ДТП не обошлось без жертв. О других деталях пока не сообщается", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, дорога в Тушети считается самой сложной в Грузии и одной из самых опасных в Европе.
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