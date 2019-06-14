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РИА Новости

Россия и Грузия проведут консультации о посещении лаборатории Лугара

Вчера, 15:30
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе договорились провести новые консультации по вопросу посещения специалистами из РФ биолаборатории Лугара, сообщил российский МИД.
"С учетом предложения грузинской стороны российским специалистам посетить действующую в Грузии биолабораторию им. Р.Лугара было условлено провести дополнительные двусторонние консультации", - говорится сообщении МИД РФ.
Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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Ранее Карасин заявлял, что приветствует предложение грузинской стороны дать возможность российским экспертам осмотреть лабораторию Лугара в Тбилиси.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
Сотрудница Лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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