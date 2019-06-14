Россия и Грузия проведут консультации о посещении лаборатории Лугара

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе договорились провести новые консультации по вопросу посещения специалистами из РФ биолаборатории Лугара, сообщил российский МИД.

"С учетом предложения грузинской стороны российским специалистам посетить действующую в Грузии биолабораторию им. Р.Лугара было условлено провести дополнительные двусторонние консультации", - говорится сообщении МИД РФ.

Ранее Карасин заявлял, что приветствует предложение грузинской стороны дать возможность российским экспертам осмотреть лабораторию Лугара в Тбилиси.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.