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РИА Новости

Бывшего замглавы Красногорска будут судить за взятку в 2,8 миллиона рублей

Вчера, 15:29
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Передано в суд дело бывшего заместителя главы администрации подмосковного Красногорска о взятке в 2,8 миллиона рублей за махинации с земельным участком, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
Заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова задержали осенью прошлого года. Также был задержан директор агентства недвижимости, который, по версии следствия, исполнял роль посредника при передаче взятки.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (по части 6 статьи 290 УК РФ и части 4 статьи 291.1 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
Она уточнила, что выступивший в роли посредника юрист заключил досудебное соглашение со следствием, его уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Следствием установлено, что 30 октября 2018 года генеральный директор коммерческой фирмы передал заместителю главы администрации Красногорска через посредника взятку в размере 2,8 миллиона рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешённого использования этого земельного участка для уменьшения арендной платы. Передача денег проходила под контролем правоохранителей, которым о незаконных действиях чиновника сообщил коммерсант. После получения денежных средств посредник был задержан, а затем - и заместитель главы городского округа, рассказала Врадий.
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