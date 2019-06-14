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РИА Новости

Глава ЦБ допустила дальнейшее понижение ключевой ставки

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на одном из ближайших трех заседаний совета директоров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.
"Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний - это одно из трех, условно", - ответила Набиуллина на вопрос, по-прежнему ли ЦБ может снизить ставку еще раз на одном из ближайших трех заседаний.
Следующие заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоятся 26 июля, затем 26 сентября и 25 октября
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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