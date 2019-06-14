Набиуллина заявила об устойчивой тенденции к замедлению инфляции

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России сформировалась устойчивая тенденция по замедлению инфляции в России, причем темп соответствует прогнозу Банка России.
"Сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции. Этому способствовали решения Банка России по ключевой ставке, в том числе ее упреждающее повышение во второй половине прошлого года. Пик инфляции был пройден в марте, и (пик инфляции - Прим. ред.) составил 5,3%, чуть ниже наших ожиданий. При этом темп замедления инфляции с этого более низкого пика в целом соответствует нашему прогнозу", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Регулятор в пятницу снизил прогноз по инфляции в России на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%, начиная с 2020 года ожидает годовую инфляцию вблизи 4%.