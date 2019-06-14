Набиуллина заявила об устойчивой тенденции к замедлению инфляции

"Сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции. Этому способствовали решения Банка России по ключевой ставке, в том числе ее упреждающее повышение во второй половине прошлого года. Пик инфляции был пройден в марте, и (пик инфляции - Прим. ред.) составил 5,3%, чуть ниже наших ожиданий. При этом темп замедления инфляции с этого более низкого пика в целом соответствует нашему прогнозу", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.