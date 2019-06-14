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РИА Новости
Новости Подмосковья

Уровень преступности в Подмосковье планируют снизить на 15% к 2021 году

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Московской области планируют снижение уровня преступности на 10-15% к 2021 году, в частности, благодаря системам видеонаблюдения, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"По итогам 2018 года Подмосковье вошло в 20 регионов РФ с наименьшим уровнем преступности. За пять лет он снизился на 30%. В 2019-2020 годах системами видеонаблюдения будет оборудована большая часть подъездов многоквартирных домов в Московской области. Таким образом, планируется снизить уровень преступности в 2021 году еще на 10-15%", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что видеонаблюдение в регионе функционирует в рамках программы "Безопасный регион", которая действует с 2015 года.
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