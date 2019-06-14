Уровень преступности в Подмосковье планируют снизить на 15% к 2021 году

"По итогам 2018 года Подмосковье вошло в 20 регионов РФ с наименьшим уровнем преступности. За пять лет он снизился на 30%. В 2019-2020 годах системами видеонаблюдения будет оборудована большая часть подъездов многоквартирных домов в Московской области. Таким образом, планируется снизить уровень преступности в 2021 году еще на 10-15%", - подчеркивается в сообщении.