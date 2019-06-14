В МВД рассказали о заявлениях от жителей Донбасса на российское гражданство

НОВОШАХТИНСК, 14 июн — РИА Новости. Около 12 тысяч заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики на получение российского гражданства находятся на рассмотрении в миграционной службе РФ, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Нагоша.
В пятницу в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
"Сегодня первые жители Луганской области прошли процедуру приобретения российского гражданства и получили российские паспорта. В настоящий момент на обработке находятся порядка 12 тысяч заявлений о приобретении российского гражданства", - сказал Нагоша.
Он отметил, что проверка документов на гражданство может занимать до трех месяцев, уже принято 1,2 тысячи положительных решений.
По его словам, на территории Ростовской области функционируют четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства, все они оснащены необходимым оборудованием.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства на начало июня, было принято несколько тысяч заявление о приобретении гражданства РФ.
Вчера, 14:08Логичный шаг. В РФ начали выдавать паспорта жителям ДонбассаПервые жители самопровозглашенной ДНР прибыли в Россию за паспортами. В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал, какое значение, по его мнению, имеет получение российского гражданства для жителей Донбасса.