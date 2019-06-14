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РИА Новости

В МВД рассказали о заявлениях от жителей Донбасса на российское гражданство

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители ДНР ожидают в очереди за российскими паспортами в отделении по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское
Жители ДНР ожидают в очереди за российскими паспортами в отделении по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НОВОШАХТИНСК, 14 июн — РИА Новости. Около 12 тысяч заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики на получение российского гражданства находятся на рассмотрении в миграционной службе РФ, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Нагоша.
В пятницу в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
"Сегодня первые жители Луганской области прошли процедуру приобретения российского гражданства и получили российские паспорта. В настоящий момент на обработке находятся порядка 12 тысяч заявлений о приобретении российского гражданства", - сказал Нагоша.
Он отметил, что проверка документов на гражданство может занимать до трех месяцев, уже принято 1,2 тысячи положительных решений.
По его словам, на территории Ростовской области функционируют четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства, все они оснащены необходимым оборудованием.
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