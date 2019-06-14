Воронежская область в 2019 году отремонтирует в три раза больше дорог

ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Воронежская область отремонтирует в текущем году в три раза больше дорог, чем годом ранее, сообщает в четверг заксобрание региона.

По поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента проинспектировали ход дорожных работ в районах области. Вместе с руководителем профильного департамента правительства и начальником управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения депутаты осмотрели участки автодорог местного и регионального значения, которые реконструируются в Панинском районе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В частности, представители заксобрания побывали на участке межрайонной автомагистрали, где применяются технологии, позволяющие снизить затраты на ремонт 1 километра дороги в несколько раз. При этом минимальный гарантийный срок для такого твердого покрытия составляет 5 лет. Как пояснил председатель комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, задача выездного заседания в том числе состоит в изучении передового опыта ремонта автодорог, чтобы распространить его на другие районы области.

"В 2019 году в Воронежской области планируется отремонтировать 490 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 306 из которых – в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это почти в три раза больше показателя прошлого года. На указанные цели предусмотрено порядка 4,5 миллиарда рублей", - прокомментировал инспектирование работ Нетёсов.

По его словам, осенью этого года запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам реализации региональной составляющей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Спикер заксобрания отметил важность обеспечения контроля за эффективностью использования средств дорожных фондов - как депутатского, так и общественного.