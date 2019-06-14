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РИА Новости
Культура

Правительство изменило положение об ученых званиях работников культуры

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 28 февраля 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 28 февраля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в положение о присвоении ученых званий, которое позволяет заслуженным работникам культуры получить научное звание, соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
Как пояснили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ, нововведения позволяют обладателям почетного звания "Заслуженный работник культуры", не имеющим ученой степени доктора наук или кандидата наук, получить ученое звание доцента или профессора в области искусства по научным специальностям.
В ведомстве подчеркнули, что постановление разработано по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о необходимости внести изменения в порядок и критерии присвоения преподавателям образовательных организаций высшего образования Минкультуры России ученых званий доцента и профессора с учетом специфики их педагогической и творческой деятельности.
"До сих пор такое право было только у обладателей почетных званий Народный артист, Народный художник, Народный архитектор, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный артист, Заслуженный художник, Заслуженный архитектор. Постановление расширяет возможности для привлечения деятелей культуры (специалистов-практиков) к преподавательской деятельности в образовательных организациях высшего образования", - отметили в министерстве.
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