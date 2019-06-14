Правительство изменило положение об ученых званиях работников культуры

"До сих пор такое право было только у обладателей почетных званий Народный артист, Народный художник, Народный архитектор, Заслуженный деятель искусств, Заслуженный артист, Заслуженный художник, Заслуженный архитектор. Постановление расширяет возможности для привлечения деятелей культуры (специалистов-практиков) к преподавательской деятельности в образовательных организациях высшего образования", - отметили в министерстве.