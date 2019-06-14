Владелец Front Altair исключил возможность неисправности как причины пожара

СТОКГОЛЬМ, 14 июн - РИА Новости. Административный директор компании-владельца танкера Роберт Маклауд (Robert Macleod) исключил, что причиной пожара на судне Front Altair могла стать техническая неисправность, сообщает норвежское издание Hegnar.
Ранее генеральный директор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган заявил, что возгорание на танкерах в Оманском заливе могло произойти по техническим причинам.
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"Мы исключаем, что причиной (пожара) стали технические неисправности на судне. Это серьезный инцидент, который должен быть тщательно изучен и расследован. Мы, разумеется, будем играть в этом активную роль", - приводит издание слова Маклауда.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
13 июня, 15:59Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе