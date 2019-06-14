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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

МАК рассказал о подготовке экспериментов для оценки действий экипажа SSJ100

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для оценки действий экипажа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аварийном полете планирует проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере, говорится в предварительном отчете комитета, опубликованном в пятницу.
"По заданию комиссии разработчик самолета совместно со специалистами МАК проводит математическое моделирование полета с целью оценки соответствия характеристик самолета в аварийном полете характеристикам самолета-типа, а также возможного влияния внешних возмущений. Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере (FFS)", - говорится в предварительном отчёте МАК.
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет РФШереметьево (аэропорт)
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