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РИА Новости

"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA XRAY Cross
Автомобиль LADA XRAY Cross
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль LADA XRAY Cross. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.
Эта линия была запущена в апреле 2012 года в рамках альянса Renault-Nissan и "АвтоВАЗа" по производству автомобилей на глобальной платформе B0. Первыми с нее сошли универсалы Lada Largus. На сегодняшний день линия B0 - одна из трех на тольяттинском заводе, здесь выпускаются автомобили двух марок - Lada и Renault, всего 12 моделей. Мощность линии - 280 тысяч автомобилей в год при трехсменном режиме работы, темп работы - один автомобиль в минуту. Помимо автомобилей, линия производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.
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"Четырнадцатого июня 2019 года с конвейера линии В0 АО "АвтоВАЗ" сошел миллионный автомобиль - им стал компактный кроссовер Lada Xray Cross. Модель направится для реализации в дилерскую сеть", - сообщила в пятницу компания.
"Моя карьера в Groupe Renault тесно связана с "АвтоВАЗом" и линией B0. В свой первый приезд в Россию в 2013-2016 годах я занимался запуском производства Logan и Sandero на этом конвейере. И сегодня я вижу, как выросли профессионализм коллектива и компетенции каждого сотрудника, как эффективно здесь внедряются производственные технологии альянса. Все это помогает достижению нашей главной цели - обеспечению высокого качества автомобилей", - прокомментировал глава компании Ив Каракатзанис.
"Выпуск миллионного автомобиля на платформе В0 - значимое событие для "Ростеха". Создание этой сборочной линии - результат сотрудничества госкорпорации с альянсом Renault-Nissan, которое позволило привлечь в развитие завода и продуктовой линейки Lada более 100 миллиардов рублей инвестиций. Компания по итогам 2018 года впервые за 10 лет получила чистую прибыль, продолжает успешно выводить на российский рынок новые модели и наращивать экспорт", - отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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Ив КаракатзанисLada XrayRenault Nissan (альянс)РостехАвтоВАЗСергей ЧемезовРоссияЭкономика
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