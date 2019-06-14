МАК: автопилот на SSJ100 в Шереметьево отключился после удара молнии

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Автопилот самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", во время полета отключился, предположительно, после удара молнии, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния элементов антенн, датчиков (сигнализатор обледенения, датчики температуры, датчики угла атаки), прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии", - говорится в отчете.

Молния ударила в самолет, по предварительным данным, в 15 часов 8 минут того дня, на что указывает зафиксированный самописцем "шумовой эффект … в течение 1.5 секунд".

"Наиболее вероятно, на данном этапе произошло поражение самолета атмосферным электричеством… [В ту же минуту] произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а также переходом СДУ [система дистанционного управления] в режим Direct Mode ("Прямое управление")", - отмечается в отчете.