МАК: экипаж SSJ не имел замечаний по работе систем в предыдущем полете

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замечаний от экипажа загоревшегося в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) по работе систем самолета в предыдущем полете не было, говорится в опубликованном в пятницу предварительном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Замечаний от экипажа по работе систем ВС (воздушного судна - ред.) в предыдущем полете не было. Дополнительные работы, а также оформление листа отложенных работ не производилось. В ходе технического обслуживания проводились работы по проверке наличия и исправности аварийно-спасательного оборудования", - говорится в предварительном отчете МАК.