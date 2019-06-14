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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

МАК: экипаж SSJ не имел замечаний по работе систем в предыдущем полете

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замечаний от экипажа загоревшегося в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) по работе систем самолета в предыдущем полете не было, говорится в опубликованном в пятницу предварительном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Замечаний от экипажа по работе систем ВС (воздушного судна - ред.) в предыдущем полете не было. Дополнительные работы, а также оформление листа отложенных работ не производилось. В ходе технического обслуживания проводились работы по проверке наличия и исправности аварийно-спасательного оборудования", - говорится в предварительном отчете МАК.
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ЧП в ШереметьевоМАКSukhoi Superjet
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