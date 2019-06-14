В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве в пятницу столкнулись с неверным определением местоположения геолокационными сервисами.

Так, "Яндекс.Карты" и Google Maps определили местоположение корреспондентов РИА Новости, находящихся в центре Москвы, как аэропорт "Шереметьево". Ряд водителей такси также сообщили о проблемах с геолокацией.

Ранее в 2017 году такие проблемы наблюдались из-за сбоя в работе GPS.

В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS. "Как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов", - сказали в пресс-службе компании.

"С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую", - добавили в компании.