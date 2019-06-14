Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T14:45Z
https://ria.ru/20190614/1555575812.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149325/48/1493254862_0:157:3000:1845_1036x0_80_0_0_3d1693272bb931931a09d9d2887042d2.jpg
РИА Новости

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

Вчера, 14:45
4559
© РИА НовостиНавигатор в телефоне
Навигатор в телефоне
© РИА Новости
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве в пятницу столкнулись с неверным определением местоположения геолокационными сервисами.
Так, "Яндекс.Карты" и Google Maps определили местоположение корреспондентов РИА Новости, находящихся в центре Москвы, как аэропорт "Шереметьево". Ряд водителей такси также сообщили о проблемах с геолокацией.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
13 июня, 09:43
Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram
Ранее в 2017 году такие проблемы наблюдались из-за сбоя в работе GPS.
В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS. "Как правило, ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов", - сказали в пресс-службе компании.
"С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую", - добавили в компании.
Представители Google пока не ответили на запрос РИА Новости.
01370613
Обсудить 5
МоскваТехнологииОбщество
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
РИА
Новости
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Вид на Гурзуф
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
Лента
новостей
"Роснефть" прокомментировала использование Сечиным корпоративных самолетов
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Елена Малышева
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах "жертвами обмана"
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Иране назвали предполагаемую причину пожара на танкерах в Оманском заливе
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Образовательная акция по проверке грамотности Тотальный диктант — 2019
Организаторы "Тотального диктанта" ошиблись в написании слова "вуз"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния