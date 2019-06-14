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РИА Новости

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском до избрания в Раду

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире политического ток-шоу.
Ранее Разумков заявлял, что украинский язык должен быть единственным государственным языком на Украине.
"Как только я стану народным депутатом, если у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - заявил Разумков в эфире передачи "Право на власть" в ответ на просьбу ведущей перейти на украинский.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
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