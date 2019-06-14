В "Согласии" назвали решение по памятнику Освободителям в Риге популизмом

РИГА, 14 июн – РИА Новости. Партия "Согласие", выступающая в поддержку русскоязычных жителей Латвии, считает решение Сейма передать на рассмотрение парламентских комиссий инициативу о сносе памятника Освободителям в Риге популизмом и провокацией, заявил журналистам лидер фракции Янис Урбанович.
Сейм Латвии большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан Латвии о сносе памятника Освободителям в Риге. Эту инициативу поддержало более 10 тысяч граждан страны. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий. Для того, что получить одобрение на снос, Сейм должен принять закон и одобрить его в трех чтениях.
5 марта, 13:59Демонтиваторы. В Латвии собрали подписи за снос памятника ПобедыИнициатива о демонтаже или о сносе, как позволят обстоятельства, памятника воинам-освободителям в Риге набрала нужное количество подписей и теперь должна быть рассмотрена парламентской комиссией. Так, говорят, Латвия восстановит свои честь и достоинство.
"Таким образом политики пытаются отвлечь внимание общества от того, что власть не может решить более важные вопросы — приведение в порядок налоговой системы, здравоохранения, образования. Это популизм и провокация", - сказал Урбанович.
Каждый год у памятника Освободителям в Риге 9 мая собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы.
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