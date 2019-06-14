В "Согласии" назвали решение по памятнику Освободителям в Риге популизмом

РИГА, 14 июн – РИА Новости. Партия "Согласие", выступающая в поддержку русскоязычных жителей Латвии, считает решение Сейма передать на рассмотрение парламентских комиссий инициативу о сносе памятника Освободителям в Риге популизмом и провокацией, заявил журналистам лидер фракции Янис Урбанович.

Сейм Латвии большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан Латвии о сносе памятника Освободителям в Риге. Эту инициативу поддержало более 10 тысяч граждан страны. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий. Для того, что получить одобрение на снос, Сейм должен принять закон и одобрить его в трех чтениях.

"Таким образом политики пытаются отвлечь внимание общества от того, что власть не может решить более важные вопросы — приведение в порядок налоговой системы, здравоохранения, образования. Это популизм и провокация", - сказал Урбанович.