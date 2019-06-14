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РИА Новости
Туризм

В Новой Зеландии жители известного курорта выступили за введение турсбора

Вчера, 21:42
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© Фото : Инстаграм @pinnywoohНовая Зеландия. Дорога в город-курорт Куинстаун
Новая Зеландия. Дорога в город-курорт Куинстаун
© Фото : Инстаграм @pinnywooh
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жители Куинстауна, города-курорта в Новой Зеландии, проголосовали за повышение налогов с туристов, сообщает Travel Mole.
Идею нового сбора поддержал 81% горожан, голосование проходило в туристических центрах Новой Зеландии.
Планируется ввести так называемый налог "на кровать", то есть платить придется тем, кто будет останавливаться в гостиницах курорта.
В прошлом году Куинстаун посетили 3,3 миллиона человек.
Напомним, что недавно правительство Новой Зеландии ввело туристический налог в размере 35 долларов США для всех иностранных путешественников, за исключением жителей Австралии и островов Тихого океана. Но местные чиновники посчитали, что этого недостаточно.
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