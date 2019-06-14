Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T14:32Z
https://ria.ru/20190614/1555574973.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155557/38/1555573813_0:139:2970:1810_1036x0_80_0_0_39d793ef8d38e672035b34afd1bb74cd.jpg
РИА Новости

В испанском архиве нашли первое свидетельство успеха плавания Колумба

Вчера, 14:32
2953
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПамятник Христофору Колумбу на площади Коламбус-серкл в Нью-Йорке
Памятник Христофору Колумбу на площади Коламбус-серкл в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Памятник Христофору Колумбу на площади Коламбус-серкл в Нью-Йорке. Архивное фото
МАДРИД, 14 июн – РИА Новости. Первое письмо, свидетельствующее об удачном возвращении Христофора Колумба из его экспедиции в "Индию", обнаружено в Историческом архиве дворянства, расположенном в Толедо.
Письмо было написано португальским королем Жуаном II, который в 1493 году находился вместе со своим двором в Лиссабоне. Адресовано оно было Фердинанду Арагонскому, который в этот момент находился вместе со своей супругой, королевой Кастилии Изабеллой в Барселоне. "Прибыл сюда с богатствами моря в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть", - говорится в послании, слова которого приводит газета La Razón.
© Фото : AHNOB Фрагмент письма свидетельствующего об удачном возвращении Христофора Колумба из его экспедиции в "Индию", найденного в Историческом архиве дворянства в Испании
Фрагмент письма свидетельствующего об удачном возвращении Христофора Колумба из его экспедиции в Индию, найденного в Историческом архиве дворянства в Испании
© Фото : AHNOB
Фрагмент письма свидетельствующего об удачном возвращении Христофора Колумба из его экспедиции в "Индию", найденного в Историческом архиве дворянства в Испании
Любопытно, что письмо было адресовано не обоим Католическим королям, а только Фердинанду.
"Письмо было обнаружено в архиве графов Вильягонсало среди документов Родриго Ариаса Мальдонадо, который был одним из советников Католических королей", - рассказала директор архива Арансасу Лафуэнте Уриен. В Кастилии в XV веке не существовало королевской канцелярии и документы хранились у придворных.
Мореплаватель Христофор Колумб
3 августа 2017, 00:55
Первая экспедиция Христофора Колумба (1492-1493)
Причин, почему Колумб решил пришвартоваться именно в Лиссабоне, а не в любом другом порту, например, Порту или Алгарви, может быть две: или его корабль находился в столь плачевном состоянии, что не мог дальше плыть, или Колумб хотел показать португальскому королю, как тот ошибся, не дав денег на снаряжение экспедиции, о которых он просил перед тем, как отправиться в Кастилию.
По словам Лафуэнте, которая работала над расшифровкой послания, написанного на старом португальском, в тексте явно выражено недовольство Жуана. "Чувствуется, что он раздражен. То, что первой страной, куда прибыл Колумб по возвращению из первого путешествия была соседняя страна, казалось ему провокацией", - заявила она.
701022
Обсудить 0
Христофор КолумбПортугалияИспанияВ мире
Рекомендуем
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
РИА
Новости
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Лента
новостей
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
В Челябинске рассказали, какие вопросы задают к прямой линии с Путиным
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Прохожие во время дождя в Москве. 14 июня 2019
На Москву обрушился сильный ливень
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
Автобус с жителями ДНР, которые приехали получать российские паспорта в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское. 14 июня 2019
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Вид на Гурзуф
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Лидер и вокалист группы Ю-Питер Вячеслав Бутусов на музыкальном фестивале Нашествие
Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния