В испанском архиве нашли первое свидетельство успеха плавания Колумба

"Письмо было обнаружено в архиве графов Вильягонсало среди документов Родриго Ариаса Мальдонадо, который был одним из советников Католических королей", - рассказала директор архива Арансасу Лафуэнте Уриен. В Кастилии в XV веке не существовало королевской канцелярии и документы хранились у придворных.

Причин, почему Колумб решил пришвартоваться именно в Лиссабоне, а не в любом другом порту, например, Порту или Алгарви, может быть две: или его корабль находился в столь плачевном состоянии, что не мог дальше плыть, или Колумб хотел показать португальскому королю, как тот ошибся, не дав денег на снаряжение экспедиции, о которых он просил перед тем, как отправиться в Кастилию.