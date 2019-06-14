В Госдуме осудили попытки США обвинить Иран в ЧП в Оманском заливе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Необходимо независимое расследование инцидентов с танкерами в Оманском заливе, но пока США пытаются демонизировать Иран, подорвать усилия международного сообщества по урегулированию иранской проблемы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous, на них произошли взрывы. США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.

"Нагнетание истерии со стороны США из-за инцидента в Оманском заливе может говорить о планомерном раскачивании ситуации вокруг Ирана. Так называемые видеодоказательства Вашингтона причастности Тегерана к атаке на два танкера носят весьма расплывчатый характер. На ум снова приходит пресловутая пробирка Колина Пауэлла в СБ ООН, давшая старт операции в Ираке, где так потом и не нашли химоружия, а также многочленные фейки и постановки в Сирии. Все тот же почерк, одна методичка", - сказал Слуцкий журналистам.

Глава думского комитета призвал не делать скоропалительных выводов относительно ситуации. По его словам, необходимо проведение независимого расследования, за которое высказались все члены Совбеза ООН. Слуцкий считает, что только потом можно будет судить о том, кто виноват, и предлагать меры воздействия.

"Пока же мы видим со стороны США попытки демонизировать Тегеран, а также подорвать многолетние дипломатические усилия всего международного сообщества по урегулированию иранской проблемы. 7 июля истечет ультиматум Ирана по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий). Вместо создания негативного фона и искусственной напряженности нужно продолжать диалог для недопущения обрушения "ядерной сделки" и выхода иранской стороны из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). Иначе может быть нанесен урон глобальной безопасности", - заключил Слуцкий.

Коллега Слуцкого, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк высказал мнение, что США подобными действиями в адрес Ирана пытаются опрокинуть его нефтяную отрасль и, похоже, "готовы на любые меры для усиления изоляции Тегерана".

"В такой поспешности и отсутствии доказательной базы усматривается прямая заинтересованность США в давлении на Тегеран и создании нестабильной ситуации вокруг Ирана, который Вашингтон пытается вытеснить с мировых нефтяных рынков, устроив глобальную экономическую блокаду страны", - заявил Железняк.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.