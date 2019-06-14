Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T14:31Z
https://ria.ru/20190614/1555574903.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155555/25/1555552580_0:0:1445:813_1036x0_80_0_0_8d4ff0ef74c3d1597722df10b87dc423.jpg
РИА Новости

В Госдуме осудили попытки США обвинить Иран в ЧП в Оманском заливе

Вчера, 14:31
315
© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Необходимо независимое расследование инцидентов с танкерами в Оманском заливе, но пока США пытаются демонизировать Иран, подорвать усилия международного сообщества по урегулированию иранской проблемы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous, на них произошли взрывы. США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
13 июня, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
"Нагнетание истерии со стороны США из-за инцидента в Оманском заливе может говорить о планомерном раскачивании ситуации вокруг Ирана. Так называемые видеодоказательства Вашингтона причастности Тегерана к атаке на два танкера носят весьма расплывчатый характер. На ум снова приходит пресловутая пробирка Колина Пауэлла в СБ ООН, давшая старт операции в Ираке, где так потом и не нашли химоружия, а также многочленные фейки и постановки в Сирии. Все тот же почерк, одна методичка", - сказал Слуцкий журналистам.
Глава думского комитета призвал не делать скоропалительных выводов относительно ситуации. По его словам, необходимо проведение независимого расследования, за которое высказались все члены Совбеза ООН. Слуцкий считает, что только потом можно будет судить о том, кто виноват, и предлагать меры воздействия.
Протесты в Иране. 10 мая 2019
22 мая, 08:00
Трамп грозит войной. Ответит ли Иран ядерным оружием
"Пока же мы видим со стороны США попытки демонизировать Тегеран, а также подорвать многолетние дипломатические усилия всего международного сообщества по урегулированию иранской проблемы. 7 июля истечет ультиматум Ирана по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий). Вместо создания негативного фона и искусственной напряженности нужно продолжать диалог для недопущения обрушения "ядерной сделки" и выхода иранской стороны из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). Иначе может быть нанесен урон глобальной безопасности", - заключил Слуцкий.
Коллега Слуцкого, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк высказал мнение, что США подобными действиями в адрес Ирана пытаются опрокинуть его нефтяную отрасль и, похоже, "готовы на любые меры для усиления изоляции Тегерана".
"В такой поспешности и отсутствии доказательной базы усматривается прямая заинтересованность США в давлении на Тегеран и создании нестабильной ситуации вокруг Ирана, который Вашингтон пытается вытеснить с мировых нефтяных рынков, устроив глобальную экономическую блокаду страны", - заявил Железняк.
Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
2000001
Обсудить 1
Леонид СлуцкийМохаммад Джавад ЗарифГосдума РФСШАВ мире
Рекомендуем
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Иране назвали предполагаемую причину пожара на танкерах в Оманском заливе
РИА
Новости
Компартия Греции потребовала закрыть военные базы США после угроз Ирану
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани отметил необходимость усиления сотрудничества России и Ирана
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
Путин отметил вклад России, Турции и Ирана в борьбу с терроризмом в Сирии
Глава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Роман Лягин
Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Китай намерен развивать отношения с Ираном
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин назвал приоритет в отношениях с Монголией и Китаем
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Российский постпред в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям
Памятник Освободителям в Риге
В "Согласии" назвали решение по памятнику Освободителям в Риге популизмом
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
Пекин обвинил Запад в открытой поддержке беспорядков в Гонконге
"Роснефть" прокомментировала использование Сечиным корпоративных самолетов
Участники XVII Гражданского форума Ярославской области Третий сектор: перезагрузка
В Ярославле прошел гражданский форум "Третий сектор: перезагрузка"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Россия готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15Французский сенатор отметил роль России в решении мировых кризисов
12:15Правительство одобрило выделение средств сельхозпроизводителям в Забайкалье
12:10На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте
12:09В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
12:09Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
Лента новостейМолния