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РИА Новости

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Вчера, 14:30
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
В разговоре с RT профессор Брюн напомнил, что это слово — медицинский термин и может использоваться для обозначения степени умственной отсталости, а не в уничижительном смысле.
При этом он отметил, что термин несколько устарел.
"Это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. <...> Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом".
Евгений Брюн
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Скандальное заявление

Большой общественный резонанс получил выпуск программы "Жить здорово", в котором ведущая Елена Малышева предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины". В заставке было написано "Мой ребенок — идиот".
Малышева заявила, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной осталости".

Устаревший термин?

Реакция в обществе на эту программу разделилась.
Так, в ассоциации "Аутизм — регионы" использование подобной лексики посчитали недопустимым.
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Телеведущая Ксения Собчак также негативно отнеслась к использованию слов. В Telegram она написала: "Какая жесть. Малышева в себе вообще?"
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в разговоре с РИА Новости назвал некорректным такое использование медицинских терминов.

"Кретин — это бытовуха. Так нельзя. Во всех медицинских терминах все должно быть чрезвычайно корректно, взвешенно. Есть кретинизм — это крайняя степень умственной отсталости. Но это не для социума. Мы ведь и даунов называем "особыми" или "солнечными детьми".

Дмитрий Морозов

Термин не может оскорбить

В свою очередь, психиатры, опрошенные РИА Новости, считают, что термины "кретин" и "идиот" в научном поле не несут оскорбительного подтекста.
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Детский психиатр Алексей Каротам напомнил, что "идиотия" отсутствует в современной терминологии, но существовала в классификации, принятой при Советском Союзе. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами.
С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов.

"Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость <…> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины "идиот", "имбецил" или "олигофрен" являются вполне научными".

Вячеслав Тарасов
Вместе с тем врач сожалеет, что бытовое использование не соответствует научному.
"Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке. И ими пользуются, как правило, в бытовой или разговорной речи", — заключил Тарасов.
© Виталий ПодвицкийЛечиться, лечиться и еще раз лечиться
Лечиться, лечиться и еще раз лечиться
© Виталий Подвицкий
Лечиться, лечиться и еще раз лечиться
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Обсудить 22
ЗдоровьеЕвгений БрюнКсения СобчакОбщество
Популярные комментарии
Есть в ней что-то неадекватное. Я не смотрю эту программу, после Ю.В.Белянчиковой нет на данный момент достойного ведущего, ну, а когда в кухне готовишь, невольно "пощёлкаешь" каналы, чего-нибудь интересненького, иногда и эту даму увидишь. Меня она раздражает, если честно.
14 июня, 15:02
Ольга Крючкова
82620012
В угоду некоторым менять или отменять проф. термины? Может это и есть идиотизм.
14 июня, 14:59
Николай Евгения Сухоручкины
82100016
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