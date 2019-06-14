Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Им грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.

По словам Петренко, следователи предприняли все необходимые меры, чтобы установить смягчающие обстоятельства, в том числе назначили психолого-психиатрические экспертизы.

"В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", — добавила она.

Действиям отца также дадут всестороннюю правовую оценку, заключила представитель СК.

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в конце июля прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.

В сентябре Басманный суд освободил сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца.

Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.