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РИА Новости

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Им грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.
По словам Петренко, следователи предприняли все необходимые меры, чтобы установить смягчающие обстоятельства, в том числе назначили психолого-психиатрические экспертизы.

"В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", — добавила она.

Действиям отца также дадут всестороннюю правовую оценку, заключила представитель СК.
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Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в конце июля прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
В сентябре Басманный суд освободил сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца.
Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
Им также нельзя без разрешения следователя покидать место проживания ночью, общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Учитывая предыдущую историю их семейства, наказание чрезмерно. Получается что отцу можно безнаказанно издеваться над дочерьми, а они не имеют права защититься
14 июня, 16:48
Maly Czudik
68102025
Успокоить, попытаться помочь. Никаких обвинений. Им и так досталось.
14 июня, 17:15
vvvias Вечканов Виктор
43000025
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