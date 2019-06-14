Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС

КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. "Укртрансгаз" направил предложение Молдавии воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов объединения газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева. Официальная церемония начала строительства была проведена в феврале этого года, однако румынской стороне необходимо было завершить оформление документов, чтобы приступить к работе.

"Укртрансгаз" направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимости от очередных переговоров с "Газпромом". Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, "Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов. "Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 миллионов кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в Молдове", - отметили в пресс-службе.