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РИА Новости

Получившие российские паспорта жители ДНР заявили, что теперь защищены

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители ДНР, приехавшие получать российские паспорта в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское
Жители ДНР, приехавшие получать российские паспорта в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые в числе первых получили российские паспорта по новой системе в Ростовской области, радуются, что оформление прошло так быстро, и рассчитывают, что будут теперь в безопасности.
В пятницу в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

"Мы все хотим гражданство России. Я хочу стать гражданином страны, которая защищает своих граждан. <...> Я знаю, что теперь буду защищена", — рассказала РИА Новости Наталья Усова из Макеевки.

Елена Зарочинцева из Донецка отметила, что эйфория у нее и ее близких началась еще тогда, когда они узнали о подписании указа. "Все поздравляли друг друга, плакали даже... Потом сдали документы и ждали, пройдем ли, все ли получится, а потом нас пригласили на получение (паспорта), и земля из-под ног ушла", — сказала она РИА Новости.
Зарочинцева добавила, что долгие годы они жили с надеждой вернуться домой и до сих пор не верят, что все получилось. "Сейчас я пишу диссертацию, печатаюсь в российских научных изданиях. Надеюсь и дальше работать на благо родины, которая в душе всегда была с нами", — отмечает она.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Вчера, 14:08
Логичный шаг. В РФ начали выдавать паспорта жителям ДонбассаПервые жители самопровозглашенной ДНР прибыли в Россию за паспортами. В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал, какое значение, по его мнению, имеет получение российского гражданства для жителей Донбасса.
"Такое бывает раз в жизни, мы этого ждали, боролись за это. Хотим присоединиться к своим корням... Мы не хотим уходить в Европу, хотим быть со своими братьями", — сказал агентству Олег Иванченко из Донецка. Он отметил, что паспорт ему выдали очень быстро. С момента подачи документов прошел ровно месяц.
Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске — для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства на начало июня, было принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства.
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
12 июня, 20:36
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассРоссияВ мире
Популярные комментарии
Не, ну нельзя же быть насколько наивными простофилями. Сколько в самом Донецке погибло людей и где был ваш кремль? ПРодавал оружие украине и топливо, электричество,газ, продукты питания.
14 июня, 14:39
ХоХочу официально заявить, что
400114
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