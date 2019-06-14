Получившие российские паспорта жители ДНР заявили, что теперь защищены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые в числе первых получили российские паспорта по новой системе в Ростовской области, радуются, что оформление прошло так быстро, и рассчитывают, что будут теперь в безопасности.

В пятницу в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

"Мы все хотим гражданство России. Я хочу стать гражданином страны, которая защищает своих граждан. <...> Я знаю, что теперь буду защищена", — рассказала РИА Новости Наталья Усова из Макеевки.

Елена Зарочинцева из Донецка отметила, что эйфория у нее и ее близких началась еще тогда, когда они узнали о подписании указа. "Все поздравляли друг друга, плакали даже... Потом сдали документы и ждали, пройдем ли, все ли получится, а потом нас пригласили на получение (паспорта), и земля из-под ног ушла", — сказала она РИА Новости.

Зарочинцева добавила, что долгие годы они жили с надеждой вернуться домой и до сих пор не верят, что все получилось. "Сейчас я пишу диссертацию, печатаюсь в российских научных изданиях. Надеюсь и дальше работать на благо родины, которая в душе всегда была с нами", — отмечает она.

"Такое бывает раз в жизни, мы этого ждали, боролись за это. Хотим присоединиться к своим корням... Мы не хотим уходить в Европу, хотим быть со своими братьями", — сказал агентству Олег Иванченко из Донецка. Он отметил, что паспорт ему выдали очень быстро. С момента подачи документов прошел ровно месяц.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.