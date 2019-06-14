В ДНР рассказали об интересе жителей к российским паспортам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, желающих получить российские паспорта по упрощенной системе, растет с геометрической прогрессией, сообщил РИА Новости замначальника миграционной службы МВД ДНР Владимир Медведок.

В пятницу в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области стартовала выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР.

Медведок рассказал, что прием документов начался с 3 мая, сейчас уже принято более 8 тысяч заявлений. "Мы вышли на показатель, что более 300 материалов ежесуточно мы доставляем в Ростовскую область для принятия решения... Цифры (желающих получить паспорта РФ) имеют геометрическую прогрессию, поэтому я думаю, что если брать ситуацию за июнь, цифры будут значительно превосходить майские", - поделился он.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.