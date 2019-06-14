Курганская область начала работать со своим куратором Силуановым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Работа с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, назначенным куратором Курганской области, уже ведется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Павел Поперешниченко.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами со слабой экономикой.
"С учетом сложного финансово-экономического положения Курганской области (врио губернатора) Вадим Шумков обратился с просьбой стать куратором напрямую к Антону Германовичу (Силуанову). На днях из распределения кураторства стало известно, что эта просьба была одобрена. Ранее работа с министерством финансов уже велась, врио губернатора встречался с Антоном Силуановым. Обсуждался комплекс мер по социально-экономическому развитию региона", - сказал Поперешниченко.