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РИА Новости

Курганская область начала работать со своим куратором Силуановым

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Работа с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, назначенным куратором Курганской области, уже ведется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Павел Поперешниченко.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами со слабой экономикой.
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"С учетом сложного финансово-экономического положения Курганской области (врио губернатора) Вадим Шумков обратился с просьбой стать куратором напрямую к Антону Германовичу (Силуанову). На днях из распределения кураторства стало известно, что эта просьба была одобрена. Ранее работа с министерством финансов уже велась, врио губернатора встречался с Антоном Силуановым. Обсуждался комплекс мер по социально-экономическому развитию региона", - сказал Поперешниченко.
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РоссияКурганская областьПолитика
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