Курганская область начала работать со своим куратором Силуановым

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами со слабой экономикой.

"С учетом сложного финансово-экономического положения Курганской области (врио губернатора) Вадим Шумков обратился с просьбой стать куратором напрямую к Антону Германовичу (Силуанову). На днях из распределения кураторства стало известно, что эта просьба была одобрена. Ранее работа с министерством финансов уже велась, врио губернатора встречался с Антоном Силуановым. Обсуждался комплекс мер по социально-экономическому развитию региона", - сказал Поперешниченко.