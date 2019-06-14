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РИА Новости

В Кривом Роге неизвестные напали на штаб партии Медведчука

Вчера, 14:15
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Неизвестные напали на штаб городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Кривом роге, сообщил в пятницу глава местного штаба Вадим Виншель.
"Ворвались люди в масках, начали ломать мебель, символику с нецензурными криками. Закрасили все какой-то краской, пытались кого-то ударить. Это все произошло очень быстро, и они все разбежались", - заявил Виншель в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, нападающие были в футболках с символикой "Национального корпуса", никто серьезно не пострадал, сотрудники уже оправились от шока.
"Я не могу сказать, кто именно осуществил нападение. Это была группа примерно из 20 человек, у которых были прикрыты лица. Прямо сейчас правоохранительные органы занимаются этим делом, всех опрашивают", - добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Ранее социологическая группа "Рейтинг" публиковала данные опроса, согласно которому рейтинг партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 10,4% респондентов.
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