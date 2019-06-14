В Кривом Роге неизвестные напали на штаб партии Медведчука

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Неизвестные напали на штаб городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Кривом роге, сообщил в пятницу глава местного штаба Вадим Виншель.

"Ворвались люди в масках, начали ломать мебель, символику с нецензурными криками. Закрасили все какой-то краской, пытались кого-то ударить. Это все произошло очень быстро, и они все разбежались", - заявил Виншель в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, нападающие были в футболках с символикой "Национального корпуса", никто серьезно не пострадал, сотрудники уже оправились от шока.

"Я не могу сказать, кто именно осуществил нападение. Это была группа примерно из 20 человек, у которых были прикрыты лица. Прямо сейчас правоохранительные органы занимаются этим делом, всех опрашивают", - добавил он.