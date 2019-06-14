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РИА Новости

Евросоюз заявил о "российском вмешательстве" в выборы в Европарламент

Вчера, 14:07
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
"На данный момент имеющиеся данные не позволили выявить отдельную трансграничную кампанию дезинформации из внешних источников, нацеленную именно на европейские выборы", - говорится в документе.
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При этом утверждается, что "собранные доказательства свидетельствуют о продолжающейся и устойчивой дезинформационной деятельности российских источников, направленной на снижение явки и влияние на предпочтения избирателей". По утверждению авторов отчёта, "они покрывали широкий диапазон тем, начиная от оспаривания демократической легитимности Союза до использования разногласий в публичных дебатах по таким вопросам, как миграция и суверенитет".
"Это подтверждает, что дезинформационные кампании, развернутые государственными и негосударственными субъектами, представляют гибридную угрозу для ЕС",- говорится в докладе.
Также утверждается, что "внутренние политические акторы часто использовали тактику и нарративы, используемые российскими источниками, для нападок на ЕС и его ценности".
"Вместо проведения крупномасштабных операций на цифровых платформах эти субъекты, в частности, связанные с российскими источниками, теперь, как представляется, выбирают более мелкие, локализованные операции, которые труднее обнаружить и разоблачить", - утверждается в документе.
В свою очередь на брифинге в пятницу еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг заявил, что "число случаев дезинформации, которые связаны с российскими источниками, документированных целевой группой по стратегическим коммуникациям ЕС в период с января 2019 года, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, тысяча против 500".
По его словам, речь идет, в частности, об использовании аккаунтов в Facebook. Кинг также выступил с утверждением, что случаи "дезинформации из российских источников" были выявлены в ходе этой кампании в Польше и Франции.
"Мы уверены, что наши усилия способствовали ограничению воздействия дезинформационных операций, в том числе со стороны иностранных субъектов, путем более тесной координации между ЕС и государствами-членами. Однако многое еще предстоит сделать. Европейские выборы все-таки не были свободны от дезинформации", - говорится в заявлении ЕК в связи с докладом.
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Ранее ЕС официально представил план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в ЕП в конце мая 2019 года, предусматривающий более чем двукратное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур. Вице-председатель ЕК Андрус Ансип заявлял тогда же, что ЕС "стал свидетелем попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний".
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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