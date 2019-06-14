Косачев призвал к непредвзятому расследованию инцидента в Оманском заливе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Инцидент с танкерами в Оманском заливе требует международного расследования, при этом обвинения США в адрес Ирана плохо сказываются на репутации Вашингтона, как заинтересованной стороны, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"То, как Вашингтон мгновенно "достал из кармана" "доказательства" в якобы причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе, никого уже не удивляет. И это на самом деле плохой признак для Белого дома: все прекрасно понимают, что США – крайне заинтересованная сторона в этом деле", - написал Косачев на своей странице в Facebook

По мнению сенатора, все также знают, что Америка, когда ей надо, абсолютно не стесняется предоставить ложные доказательства в подтверждение своих обвинений.

"Если истина и вскроется через много лет, очередное дело будет уже сделано, а пара каких-нибудь отставных политиков скорбно покается", - отметил Косачев.

По его словам, в таких ситуациях "крайне важно непредвзятое и независимое расследование обстоятельств инцидентов".

"Непредвзятое – значит участие США и их представителей, а также местных оппонентов Ирана, категорически исключается, если нужно установить правду", - уверен сенатор.

"Другое дело, что правда далеко не всем нужна. Не для того делаются провокации, чтобы ловили за руку их авторов, а тем более тех, кто пользуется их плодами. Но в любом случае главный вопрос: qui prodest? Кому выгодно? Убежден, что Иран – последний в этом списке, а вот №1 в нем бесспорен", - заключил он.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. США обвинили в произошедшем Иран.

В Тегеране опровергли свою причастность к инциденту. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.