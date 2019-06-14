В Госдуме оценили идею разрешить скорость 130 км/час на автострадах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Необходимость в новом скоростном стандарте для автострад назрела давно, заявил каналу Необходимость в новом скоростном стандарте для автострад назрела давно, заявил каналу "360" член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

"Те ГОСТы, которые существуют сейчас, были разработаны в новом столетии. Необходимость в обновлении назрела уже давно. <…> Машины сейчас более прогрессивно сделаны: есть система торможения, система безопасности. Все на голову выше, чем раньше", — пояснил депутат.

В то же время он отметил, что уровень культуры на дорогах в стране до сих пор остается на низком уровне. Многие водители все равно будут медленно ехать в левом скоростном ряду, а в плохую погоду не станут снижать скорость.

Нужно будет приучаться к культуре абсолютно всем водителям. <…> Это то, над чем нужно работать всем нам и мне в том числе. Александр Старовойтов