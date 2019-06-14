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РИА Новости

В Госдуме оценили идею разрешить скорость 130 км/час на автострадах

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДжубгская развязка на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" в Краснодарском крае
Джубгская развязка на федеральной автомобильной дороге М-4 Дон в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Необходимость в новом скоростном стандарте для автострад назрела давно, заявил каналу "360" член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
"Те ГОСТы, которые существуют сейчас, были разработаны в новом столетии. Необходимость в обновлении назрела уже давно. <…> Машины сейчас более прогрессивно сделаны: есть система торможения, система безопасности. Все на голову выше, чем раньше", — пояснил депутат.
В то же время он отметил, что уровень культуры на дорогах в стране до сих пор остается на низком уровне. Многие водители все равно будут медленно ехать в левом скоростном ряду, а в плохую погоду не станут снижать скорость.

Нужно будет приучаться к культуре абсолютно всем водителям. <…> Это то, над чем нужно работать всем нам и мне в том числе.

Александр Старовойтов
Ранее стало известно, что научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, если так решит собственник дороги. Кроме того, Росавтодор рассматривает возможность повышения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных трасс.
Участок трассы М-4 Дон. Архивное фото
Вчера, 04:06
СМИ: лимит скорости на российских автомагистралях могут поднять до 130 км/ч
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Александр СтаровойтовАвтоРосавтодор
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