Общественник: снятый из-за дела Голунова генерал Пучков уйдет на пенсию

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший начальник УВД по Западному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков, снятый с должности из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, решил уйти на пенсию, заявил РИА Новости глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"Я разговаривал с генералом Пучковым, он действительно принял решение уйти на пенсию. Он поблагодарил всех сотрудников за совместную работу", - сказал Цветков.

Комментариями самого генерала РИА Новости не располагает.

Андрей Пучков родился в 1960 году, начал работать в системе МВД в 1988-м и прослужил в органах правопорядка 31 год. Должности он лишился наряду с главным борцом с наркотиками в структуре ГУМВД Москвы Юрием Девяткиным. О планах последнего на жизнь ничего не сообщается.

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.