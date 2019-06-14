Общественник: снятый из-за дела Голунова генерал Пучков уйдет на пенсию

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший начальник УВД по Западному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков, снятый с должности из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, решил уйти на пенсию, заявил РИА Новости глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
"Я разговаривал с генералом Пучковым, он действительно принял решение уйти на пенсию. Он поблагодарил всех сотрудников за совместную работу", - сказал Цветков.
Комментариями самого генерала РИА Новости не располагает.
Андрей Пучков родился в 1960 году, начал работать в системе МВД в 1988-м и прослужил в органах правопорядка 31 год. Должности он лишился наряду с главным борцом с наркотиками в структуре ГУМВД Москвы Юрием Девяткиным. О планах последнего на жизнь ничего не сообщается.
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Журналиста "Медузы" Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала пришлось делать лично министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух замешанных в деле генералов он попросит снять с должностей (речь как раз о Пучкове и Девяткине).
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