ЦБ может еще снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне 6-7%.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - отметил ЦБ.

Также регулятор указал, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.