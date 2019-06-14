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РИА Новости

ЦБ может еще снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в пресс-релизе регулятора.
ЦБ в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне 6-7%.
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"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - отметил ЦБ.
Также регулятор указал, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.
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