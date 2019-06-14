Компартия Греции потребовала закрыть военные базы США после угроз Ирану

АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) заявила, что "опасные планы" США в отношении Ирана не несут ничего хорошего народам, и вновь потребовала закрыть американские и натовские военные базы в стране.

"Последние нападения на танкеры в Оманском заливе вновь закладывают динамит под ситуацию вокруг Ирана. США, как будто заранее готовые, определили своей целью Иран и сосредоточивают новые военные силы в регионе", - говорится в заявлении КПГ, поступившем в РИА Новости.

Греческие коммунисты отмечают, что агрессивность США в отношении Ирана усиливалась в последние месяцы с введением эмбарго на поставки нефти, давлением из-за ядерной программы Ирана, которое связано с планами Израиля бомбить иранские ядерные установки.

КПГ заявила, что планы США в регионе связаны, помимо прочего, со стремлением империалистических сил установить контроль над источниками энергии и путями ее поставки.

"Обострение ситуации вокруг Ирана не предвещает ничего хорошего народам", - говорится в заявлении.

По мнению компартии, партии СИРИЗА, "Новая демократия", КИНАЛ и все другие стороны, которые поддерживают "стратегическое партнерство" с США и Израилем, активное участие страны в НАТО, создают риски для народа. Компартия потребовала не допустить никакого участия, никакого вовлечения Греции в американские и натовские планы.

"Закрыть сейчас же все иностранные базы США и НАТО в Греции. Отозвать все греческие военные силы, которые принимают участие в миссиях НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В четверг Центральное командование США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток, сообщило, что направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.