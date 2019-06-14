СМИ: ВМС Омана принимали участие в спасении моряков с пострадавших танкеров

ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Два корабля ВМС султаната Омана принимали участие в спасении экипажей танкеров, пострадавших в четверг в Оманском заливе, сообщил в пятницу Два корабля ВМС султаната Омана принимали участие в спасении экипажей танкеров, пострадавших в четверг в Оманском заливе, сообщил в пятницу Оманский национальный телеканал

По информации телеканала, Оман с "огромным беспокойством" наблюдает за военной эскалацией и событиями, связанными с войной в Йемене, в том числе нападением на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, где в результате ракетного обстрела мятежниками из движения "Ансар Алла" из Йемена получили ранения 26 человек.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.