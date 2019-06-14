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РИА Новости
Туризм

АТОР прогнозирует рост турпотока в Турцию и Таиланд за счет полицейских

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкая Анталья
Турецкая Анталья
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Исключение Турции и Таиланда из списка туристический направлений, не рекомендованных для безопасного отдыха сотрудникам МВД РФ, позволит повысить туристические потоки в эти страны из России на сотни тысяч человек в год, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Распоряжение об исключении Турции и Таиланда из списка не рекомендованных для посещения стран подписал глава МВД Владимир Колокольцев.
В пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд. С 2014 года сотрудникам МВД и ряда других силовых ведомств "не рекомендовалось" посещать 116 стран, список государств был опубликован министерством иностранных дел. В дальнейшем перечень несколько раз корректировался - например, полицейским разрешили посещать Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ.
"Что касается возможного разрешения на отпуска в Турции и Таиланде для сотрудников МВД, то в России в 2018 году насчитывалось 895 тысяч сотрудников МВД. С учетом членов их семей это, по предварительным прогнозам, может означать прирост турпотока в сотни тысяч человек в год по двум указанным направлениям", - прокомментировали ситуацию в АТОР.
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Вчера, 10:13
Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
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