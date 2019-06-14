АТОР прогнозирует рост турпотока в Турцию и Таиланд за счет полицейских

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Исключение Турции и Таиланда из списка туристический направлений, не рекомендованных для безопасного отдыха сотрудникам МВД РФ, позволит повысить туристические потоки в эти страны из России на сотни тысяч человек в год, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Распоряжение об исключении Турции и Таиланда из списка не рекомендованных для посещения стран подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

В пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд. С 2014 года сотрудникам МВД и ряда других силовых ведомств "не рекомендовалось" посещать 116 стран, список государств был опубликован министерством иностранных дел. В дальнейшем перечень несколько раз корректировался - например, полицейским разрешили посещать Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ.