Пекин обвинил Запад в открытой поддержке беспорядков в Гонконге

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Некоторые западные политики своими безответственными заявлениями оказывают поддержку зачинщикам беспорядков в Гонконге, а отдельные генконсульства занимаются подстрекательством и "подливают масла в огонь", заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее МИД КНР уже выражал резкое недовольство и протест США и ЕС из-за заявлений относительно поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

"Вы, наверное, обратили внимание на то, что некоторые западные страны то и дело выступают с безответственными заявлениями относительно поправок к закону об экстрадиции, которые обсуждаются в Гонконге. Эти западные политиканы открыто оказывают поддержку элементам, устраивающим беспорядки в Гонконге", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

По его словам, генеральные консульства некоторых стран не уважают международное право и основополагающие принципы международных отношений, делают ошибочные заявления, занимаясь подстрекательством и поливая масла в огонь.

Он подчеркнул, что вопросы Гонконга относятся к внутренней политике Китая, в которую никто не имеет права вмешиваться.

"Несбыточные мечты о том, чтобы посеять смуту в Гонконге, и попытки подорвать стабильность в Гонконге встретят неприятие не только соотечественников в Гонконге, но и всего китайского народа. Эти попытки не увенчаются успехом", - сказал Гэн Шуан.

В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.

В опубликованном заявлении ЕС отметил, что разделяет обеспокоенность жителей Гонконга относительно поправок к закону об экстрадиции. По мнению ЕС, это очень чувствительный вопрос с потенциальными последствиями и для граждан ЕС.