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РИА Новости

Ученые МГУ займутся изучением теории струн и "голограммами" черных дыр

Вчера, 13:50
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© Фото : пресс-служба МГУБлокнот с символикой Института теоретической и математической физики при МГУ
Блокнот с символикой Института теоретической и математической физики при МГУ
© Фото : пресс-служба МГУ
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МГУ создает новое подразделение, Институт теоретической и математической физики, который будет готовить специалистов по космологии и станет "открытой площадкой для российских и зарубежных ученых". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Помимо науки, институт будет проводить факультативы, спецкурсы и обзорные лекции по тематике работы, в сентябре этого года стартует совместная с физическим факультетом МГУ магистерская программа. Она направлена на подготовку специалистов в области теоретической физики фундаментальных взаимодействий", — заявил Аркадий Цейтлин, директор института и профессор Имперского колледжа Лондона.

Торжественное открытие Института теоретической и математической физике состоялось на Международной конференции "Современные достижения в теоретической физике фундаментальных взаимодействий", которая проходила в стенах МГУ с 10 по 12 июня.
Как отметил Цейтлин, ИТМФ сосредоточит свою работу на самых перспективных направлениях физики и математики. В частности, сотрудники института будут проводить исследования, связанные с теорией струн и квантовой гравитацией, конформными теориями поля и космологической голографией, а также другими передовыми областями, находящимися на стыке этих двух наук.
Как отмечает пресс-служба вуза, стратегию развития и кадровую политику ИТМФ будет определять научный совет, куда входят международно-признанные ученые и международные эксперты по высшему образованию.
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