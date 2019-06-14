Ученые МГУ займутся изучением теории струн и "голограммами" черных дыр

Блокнот с символикой Института теоретической и математической физики при МГУ

© Фото : пресс-служба МГУ Блокнот с символикой Института теоретической и математической физики при МГУ

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. МГУ создает новое подразделение, Институт теоретической и математической физики, который будет готовить специалистов по космологии и станет "открытой площадкой для российских и зарубежных ученых". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Помимо науки, институт будет проводить факультативы, спецкурсы и обзорные лекции по тематике работы, в сентябре этого года стартует совместная с физическим факультетом МГУ магистерская программа. Она направлена на подготовку специалистов в области теоретической физики фундаментальных взаимодействий", — заявил Аркадий Цейтлин, директор института и профессор Имперского колледжа Лондона.

Торжественное открытие Института теоретической и математической физике состоялось на Международной конференции "Современные достижения в теоретической физике фундаментальных взаимодействий", которая проходила в стенах МГУ с 10 по 12 июня.

Как отметил Цейтлин, ИТМФ сосредоточит свою работу на самых перспективных направлениях физики и математики. В частности, сотрудники института будут проводить исследования, связанные с теорией струн и квантовой гравитацией, конформными теориями поля и космологической голографией, а также другими передовыми областями, находящимися на стыке этих двух наук.