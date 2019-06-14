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РИА Новости

TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями

Вчера, 13:40
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Социальная сеть TikTok заявила, что готова сотрудничать с российскими органами власти и организациями, сообщает пресс-служба компании.
"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - говорится в сообщении.
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
6 июня, 16:55
Tinder готов сотрудничать с российскими спецслужбами, сообщил Роскомнадзор
Ранее в четверг глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства.
TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Власти ряда стран предъявляли соцсети претензии. Так, в апреле в Индии суд наложил запрет на TikTok, решив, что оно поощряет педофилию и распространение порнографии, запрет был снят после удаления вредоносного контента. В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.
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РоскомнадзорАлександр ЖаровОбщество
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