TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Социальная сеть TikTok заявила, что готова сотрудничать с российскими органами власти и организациями, сообщает пресс-служба компании.

"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства.