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РИА Новости

Министр здравоохранения Хэнкок покинул гонку за пост премьера Британии

Вчера, 13:40
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ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Мария Табак. Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок заявил, что покидает гонку за посты лидера Консервативной партии и премьера и решает, кого из оставшихся шести кандидатов поддержать.
"Я участвовал как кандидат будущего, но понятно, что партия сейчас ищет кандидата здесь и сейчас, именно для той уникальной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому я решил покинуть гонку", - говорится в заявлении Хэнкока.
Он также заявил, что поговорит с остающимися кандидатами на пост премьера, прежде чем принять решение, кого именно поддержать.
По итогам первого раунда голосования фракции консерваторов в парламенте явным лидером на данный момент является экс-глава МИД Борис Джонсон со 114 голосами, на втором месте - нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант с 43. Третье место - у экс-министра окружающей среды Майкла Гоува (37 голосов). Таким образом, Джонсон набрал больше голосов парламентариев, чем его два главных конкурента вместе взятые.
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Далее следуют экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (27), глава МВД Саджид Джавид (23), министр международного развития Рори Стюарт (19). За Хэнкока проголосовали 20 депутатов.
Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы необходимо будет набрать не менее 10% голосов, однако не исключено, что некоторые претенденты на пост премьера снимут свои кандидатуры.
Следующие туры голосования пройдут 19 и 20 июня. Задача этих двух туров - сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько для этого потребуется.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.
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