Слушания по делу Ассанжа по существу пройдут в феврале

ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по существу пройдут в феврале и продлятся пять дней, такое решение принял в пятницу магистратский суд лондонского округа Вестминстер.

Прошедшие слушания - уже третьи по счету - были техническими, они продолжались всего несколько минут. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы. Представители прокуратуры заявили суду, что основатель Wikileaks обвиняется в одном из самых значительных раскрытий служебной информации. Обвинение попросило суд провести в феврале пятидневные слушания по экстрадиции. Защита согласилась с этим и попросила судью определить даты.

Так, правительство и сторона Ассанжа 31 июля должны представить суду ряд необходимых документов, это будут технические закрытые слушания. 18 октября сторона защиты должна будет представить экспертные заключения и фактическую базу. Через три дня, 21 октября, состоятся технические слушания по повестке основного процесса. До 14 декабря американская сторона должна представить доводы по делу об экстрадиции. Защита Ассанжа должна подготовить возражения на эти доводы до 22 января 2020 года.

Основные слушания, как ожидается, пройдут в конце февраля, точные даты будут определены позже.

"Первые слушания по экстрадиции по существу пройдут в первую возможную пятницу, начиная с 24 февраля", - сказал судья.

Адвокаты Ассанжа сообщили, что тот по-прежнему находится в больнице и лишен связи с миром. Так как у него нет доступа к компьютерам, то все судебные материалы приходится направлять ему по почте.

Суд также подтвердил, что получил необходимый для рассмотрения дела об экстрадиции пакет документов в поддержку запроса США. О том, что документы Британией получены и переданы в суд, в четверг сообщил глава МВД страны Саджид Джавид.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.