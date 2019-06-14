В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды с Украины, в безопасности которой есть сомнения, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в " ВКонтакте " заявил, что Херсонской области грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Журавко также констатировал, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому он призвал срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, "будет беда".

"Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли в Крым. Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами", - сказал журналистам Константинов.

По его словам, даже если в повестке дня на уровне российско-украинских межгосударственных отношений встанет вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым, необходимо уделить особе внимание ее очистке и измерению содержания вредных веществ.

"Ее нужно измерить, очищать и только после этого впускать в Крым. Вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит. Мы живем пять лет без этой воды, сельское хозяйство к этому приспособилось", - сказал Константинов.