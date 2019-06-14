Пожар на танкере в Оманском заливе потушили, заявил владелец судна

СТОКГОЛЬМ, 14 июн - РИА Новости. Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе потушен, судно находится в стабильном положении, сообщила РИА Новости представитель компании-судовладельца.
"Огонь на Front Altair было потушен прошлой ночью, продолжается остывание поверхности, танкер находится в стабильном положении", - заявила представитель Frontline Аллисон Ковер (Allyson Cover). Как отмечается, сообщений о загрязнении воды нефтью по-прежнему не поступало.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.