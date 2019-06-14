Турция вправе проводить геологоразведку у берегов Кипра, заявили в МИД

АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Турция ведет разработку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря в соответствии с международным правом и продолжит отстаивать права турок-кипритов на распоряжение природными богатствами острова, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.

Как ранее сообщила издание "Филелефтерос" со ссылкой на дипломатические источники, Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого бурового судна "Фатих" за бурение в ИЭЗ Кипра и подает судебный иск против компаний, сотрудничающих с Турецкой нефтяной компаний TPAO на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж судна "Фатих".

"Турция направила буровые суда в восточную часть Средиземного моря, чтобы защитить свои права и права (непризнанной – ред.) Турецкой Республики Северного Кипра. Этот шаг Анкары вызвал панику у греческой стороны", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Турция, как страна, имеющая шельф в Средиземном море, имеет права вести там экономическую деятельность. "Раньше мы проводили только сейсмические исследования, потому что у нас не было кораблей, способных вести разведочное бурение. Сейчас они появились, и мы начали его проводить. Это наши права, и мы их осуществляем в рамках международного права. Права турок-киприотов нужно взять под охрану", - сказал турецкий министр.

По его словам, за последние пять лет переговоров по Кипру "греческая сторона постоянно меняет свою позицию, не держит слова".

"Мы постоянно обращались к ЕС, чтобы как-то решить эту проблему. Россия занимает нейтральную позицию по кипрскому конфликту, мы не видим, чтобы она поддерживала какую-либо сторону. Россияне периодически заявляют, что нужно прийти к решению кипрской проблемы. От РФ мы не видели никаких заявлений по поводу того, что мы проводим там бурение", - добавил Чавушоглу.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна намерена продолжить разведку месторождений углеводородов на шельфе Кипра под защитой своих ВС.