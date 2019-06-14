В Германии призвали провести расследование инцидентов в Оманском заливе

"Эти новости вызывают крайнюю обеспокоенность. Любого развития, которое ведет к эскалации уже и без того напряженной ситуации в регионе, нужно избежать. Мы не должны ни в коем случае попасть в спираль эскалации. Акты саботажа и нападения на торговые суда представляют угрозу международному судоходству и в целом безопасности в регионе", - сказала Деммер.

"Сейчас важно установить причины инцидентов, нам нужно расследование, с этой целью мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами", - добавила она.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения того, что причиной инцидентов стала именно атака, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.